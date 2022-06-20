Решающая неделя: какой вердикт озвучит ЕС по Украине – как этому может помешать Россия

С 20 июня для Украины начинается историческая неделя, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, имея в виду грядущий ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Он также предупредил, что рф может действовать более активно как раз таки на этой неделе. Каковы ожидания от грядущего саммита ЕС? Что мы можем противопоставить вероятной активизации армии агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаги Украины и ЕС. Фото из открытых источников

Европейские политики не рассчитывают на то, что Украина выполнит все критерии соответствия во время войны

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Безусловно, россия будет пытаться активизироваться на фронте. Уже пытается. Противопоставить этому можно то, что мы противопоставляли все эти 117 дней вторжения. Других вариантов нет – когда на тебя нападают, ты должен отбиваться. Когда это делает оккупант, желающий тебя уничтожать, ты должен уничтожать его. С точки зрения рф, логично пытаться напугать часть европейских политиков, максимально дестабилизируя ситуацию в Украине. Если у агрессора получится быстрый, хотя бы ограниченный, военный успех, она попытается это представить на внешнем поле как повод не давать Украине статус кандидата в ЕС. Но, исходя из того, как развиваются события, пока не видно, какой успех россия может получить в Украине в ближайшие дни в качестве некого козыря".

По мнению эксперта, статус кандидата Украина, скорее всего, получит. А вот полноценное членство – это же вопросы послевоенные. И не факт, что быстрые.

"Напомню, что некоторые государства в статусе кандидатов в члены ЕС находятся достаточно долго. Та же Турция – с 1999 года. Уже в новом тысячелетии этот статус обрели Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, – отмечает Игорь Тышкевич. – Дальнейшее – либо быстрое, либо замедленное продвижение Украины в ЕС зависит от того, как она будет развиваться после войны".

Статус кандидата – это скорее политическое решение, политический аванс, демонстрация поддержки, подчеркивает эксперт.

"Естественно, европейские политики не рассчитывают на то, что Украина выполнит все критерии соответствия во время войны. Это просто невозможно. В тоже время, я сомневаюсь, что в состоянии войны кто-то вообще будет голосовать за прием Украины в полноправные члены ЕС", – говорит Игорь Тышкевич.

Соответственно, резюмирует он, все будут ожидать окончания войны и выполнения после этого Украиной соответствующего "домашнего задания"

Предоставление Украине даже статуса кандидата в члены ЕС может дать возможности для открытия переговорного окна по урегулированию конфликта

У эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка ожидания от саммита Евросоюза – оптимистические.

"Я не вижу никаких преград относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Конечно, с жесткой привязкой к ряду реформ (судебной, антикоррупционной и так далее). Предоставление нам соответствующего статуса – политическое решение. Противников этому уже не осталось", – уверен аналитик.

Реакция рф, по его мнению, здесь не играет никакой роли.

"Изначально российская сторона заявила, что она не против евроинтеграции Украины. Потом начались какие-то возмущения. Но мнение страны-агрессора тут никого не интересует, – акцентирует Анатолий Октисюк. – Кстати, предоставление Украине даже статуса кандидата в члены ЕС может дать возможности для открытия переговорного окна по урегулированию конфликта".

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