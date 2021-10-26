Решение о третьей дозе вакцины принято в ЕС

Введение третьей дозы вакцины повышает уровень антител, поэтому регулятор ЕС принял решение о бустерной дозе, сообщает агентство Deutsche Welle.

Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer - фото из сети

Лица старше 18 лет получили новые рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency, ЕМА). Согласно решению от 25 октября 2021 г. они могут прививаться третьей дозой вакцины Spikevax/Moderna. Если ввести эту дозу через 6-8 месяцев после второй, это повысит уровень антител, количество которых к этому моменту уже снижается. Следовательно, граждане улучшат свою защиту от COVID-19.

Вероятные побочные эффекты от введения бустерной дозы Moderna такие же, как и от второй, о чем можно подробно узнать в документе ВОЗ . В редких случаях возникает покраснение в месте укола, ощущается усталость, головные боли и прочее. Все серьезные случаи плохого самочувствия отслеживаются, в частности, следят за появлением воспалительных заболеваний сердца.

Решение, принятое Европейским агентством, является рекомендацией. Каждая страна ЕС будет самостоятельно решать, выполнять ли его в зависимости от эпидемиологической ситуации и новых исследований эффективности третьей дозы вакцины.

Для бустерной дозы можно также использовать вакцину BioNTech/Pfizer, соответствующее решение организацией ЕМА принято ранее. Кроме того есть рекомендация по дополнительную прививку для лиц с ослабленным иммунитетом.

Moderna – американская вакцина на основе мРНК, разработанная в 2020 г. У молодых людей, привитых данным препаратом, возникали редкие побочные эффекты (миокардит). Поэтому его перестали использовать для этой группы граждан в Швеции и Дании.

Biontech/Pfizer – немецко-американская мРНК-вакцина, которая первой получила разрешение для прививок от COVID-19 в ЕС.

Издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше, почему украинских медиков не заставляют вакцинироваться .





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