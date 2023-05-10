Решение по 11-му пакету санкций ЕС против России может затянуться: в чем причина

Страны-члены Европейского Союза сегодня, 10 мая, проведут первое обсуждение новых санкций в связи с вторжением России в Украину, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на заявление одного из дипломатов, участвующих в обсуждении нового пакета санкций, отмечает, что переговоры между послами ЕС будут резкими, поскольку одни страны считают санкции слишком мягкими, а другие опасаются нанести ущерб их международным связям. Как отметили несколько дипломатов, сильно различающиеся точки зрения означают, что быстрого соглашения не ожидается.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России и были разработаны "в очень тесном сотрудничестве" со странами "Большой семерки" (G7).

"Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно", — отметила чиновница.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.

Дипломатические источники, знакомые с предложением, подготовленным Еврокомиссией, сообщили, что оно включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Согласно источникам, новые санкции предусматривают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

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