"Режима войны" уже не избежать: озвучен ужасающий прогноз для всей Европы

Министр обороны Швеции Пол Йонсон обратился в европейские страны с призывом активировать "режим войны" для защиты и сохранения мира. Это заявление он сделал в интервью немецкому изданию RND.

Фото: из открытых источников

По его словам, европейские государства должны быть готовы к потенциальным военным вызовам и изменить подходы, чтобы гарантировать стабильность на континенте. Йонсон подчеркнул, что для поддержания мира необходимо морально и военно осознать возможность войны.

" Нужно четко понимать, что нас объединяет общее стремление к жизни в мире. Для его сохранения мы должны быть готовы к войне — как морально, так и военно " , — подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что переход в "режим войны" необходим, чтобы эффективно сдерживать агрессию, защищать граждан и поддерживать мирный порядок. По словам Йонсона, большинство шведов поддерживают Украину и выступают за усиление ее обороноспособности.

" Приблизительно 90% населения поддерживают сохранение или расширение помощи Украине, а также увеличение военных расходов. Мир — это не что-то гарантированное, а то, что требует ежедневной защиты " , — отметил он.

Между тем, немецкий политолог Карло Масала прогнозирует, что Россия может начать новое вторжение в Европу, начиная с Эстонии после потенциального завершения войны в Украине в пользу Москвы. В своей книге он описывает сценарий нападения на город Нарва 27 марта 2028 года, обоснованный якобы "притеснениями" местных русскоязычных. Важным фактором для агрессии Кремля, по мнению Массалы, станет вероятное нежелание президента США Дональда Трампа защищать союзников НАТО.

