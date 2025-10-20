"Режиму війни" вже не уникнути: озвучено жахаючий прогноз для всієї Європи

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон звернувся до європейських країн із закликом активувати "режим війни" задля захисту та збереження миру. Цю заяву він зробив у інтерв’ю німецькому виданню RND.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, європейські держави мають бути готовими до потенційних воєнних викликів і змінити підходи, щоб гарантувати стабільність на континенті. Йонсон наголосив, що для підтримки миру необхідно морально та військово усвідомити можливість війни.

"Потрібно чітко розуміти, що нас об’єднує спільне прагнення до життя у мирі. Для його збереження ми повинні бути готові до війни — як морально, так і військово", — підкреслив міністр оборони.

Він додав, що перехід у "режим війни" необхідний, щоб ефективно стримувати агресію, захищати громадян і підтримувати мирний порядок. За словами Йонсона, більшість шведів підтримують Україну і виступають за посилення її обороноздатності.

"Приблизно 90% населення підтримують збереження або розширення допомоги Україні, а також збільшення військових витрат. Мир — це не щось гарантоване, а те, що потребує щоденного захисту", — зазначив він.

Тим часом німецький політолог Карло Масала прогнозує, що Росія може розпочати нове вторгнення до Європи, починаючи з Естонії після потенційного завершення війни в Україні на користь Москви. У своїй книзі він описує сценарій нападу на місто Нарва 27 березня 2028 року, обґрунтований нібито "утисками" місцевих російськомовних. Важливим фактором для агресії Кремля, на думку Масали, буде ймовірне небажання президента США Дональда Трампа захищати союзників НАТО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін висунув вимогу, щоб Україна віддала всю Донецьку область в обмін на припинення війни.