Резкое заявление Орбана о войне в Украине: почему он отчасти прав – чего теперь ждать от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против России якобы не сработали. Прозвучали и другие заявления, связанные с российско-украинской войной. В МИД Украины назвали это заявление классическим примером российской пропаганды. Эксперты проанализировали эту заочную пикировку специально для издания "Комментарии".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Внутри каждого из двух основных противостоящих друг другу геополитических блоков есть четыре типа компонентов, куда входят разные страны

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик рассуждает так:

"Программные политические заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости "сохранять национальные амбиции", быть примером "успешного локального исключения в глобальном кризисе", "держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия и общеевропейской рецессии" не являются чем-либо необычным в условиях современной плюралистической системы международных отношений. Подобные им высказывания в тех или иных вариациях широко присутствуют в современном политическом дискурсе, в том числе и на самом высоком уровне".

По словам эксперта, следует четко осознавать, что внутри каждого из двух основных ныне противостоящих друг другу геополитических блоков и в их окружении (среди их "попутчиков") есть такие типы компонентов:

1). Ядро. У Запада – это США, Великобритания, Канада, Австралия, Польша, Украина. У их военно-политических противников – два соседних с Украиной восточнославянских государства, при специфической роли одной из фракций мусульманских пассионариев из Чечни.

2). Лояльные союзники. У ядра Запада – это Япония, Чехия, Румыния, Швеция, страны Балтии и др. У их геополитических оппонентов – это Сирия, Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Никарагуа.

3). Фрондирующие партнеры. К ним в среде Запада и относится Венгрия, руководимая Виктором Орбаном. На Востоке – это прежде Казахстан (но с сильной тенденцией к переходу в четвертый тип, особенности которого будут указаны ниже).

Такие субъекты политики, отмечает Валентин Якушик, исходят из ясного и понятного широким массам принципа "своя рубашка ближе к телу" и подчёркивают важность "преимущественной опоры на собственные силы и на собственную, не заимствованную у других жизненную мудрость".

4). Колеблющиеся между двумя лагерями. На Западе – это Сербия, на Востоке – Индия и постепенно эволюционирующий в этом направлении Казахстан.

5). Формально неприсоединившиеся, "стоящие над несвоевременной геополитической схваткой". Прежде всего это относится к Китайской Народной Республике.

"Конечно же, не следует ожидать от каждого субъекта международных отношений в каждый конкретный момент времени более того, на что этот субъект способен и к чему он готов. Требовать можно, но часто без надежды на сиюминутный успех, – поясняет Валентин Якушик. – Реализм никогда не помешает. Хотя есть и иная теоретическая и практическая позиция: "требуй невозможного". Украиноцентричное видение мира часто исходит из этого принципа. Время покажет, кто наивен, кто реальный прагматик, а кто провидец".

Заявления Орбана – это, прежде всего, приглашение к диалогу

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что ряд тезисов Орбана верны. И перечисляет – какие именно.

1. То, что российская армия имеет ассиметричное превосходство.

"По сути, премьер-министр страны-члена НАТО заявил, что против Украины ведется ассиметричная война, а не гибридная, как привыкли её называть у нас с 2014 года. Это важно, так как такое заявление полностью меняет суть самой войны с точки зрения необходимости симметричного ответа на агрессию со стороны НАТО в плане поставок вооружения Украине. Я неоднократно говорил о том, что правильное название политики РФ по отношению к Украине предопределяет весь процесс взаимоотношений, начиная с 2003 года (события вокруг о.Тузла) и который завершается сегодня в виде войны", – отмечает эксперт.

2. Орбан заявил, что Венгрия как страна-член НАТО не будет вмешиваться в войну.

"С точки зрения защиты интересов не столько самой Венгрии, сколько собственного рейтинга – политик прав. Но нужно помнить и то, что Венгрия зависит от РФ по поставкам газа, а впереди у всех отопительный сезон. Но это только часть правды, – считает Александр Вербицкий. – Вторая часть заключается в том, что таким образом г-н Орбан декларирует неготовность своей страны противостоять любой агрессии – с одной стороны, а с другой – демонстрирует желание изменить уровень безопасности как для Венгрии, так в целом в ЕС".

3. Прав, по мнению эксперта, венгерский премьер-министр и в том, что между Россией и Украиной переговоров пока быть не может, но они не предвидятся и между РФ и ЕС, так как нет предмета для них.

"Договаривающиеся стороны – это США и, как считает Орбан, Россия. На самом деле, США не заинтересованы в переговорах с РФ на данный момент, – отмечает Александр Вербицкий. –– Если Штаты с кем и стали бы обсуждать гарантии безопасности для стран и в регионах послевоенного мира на основании условий раздела сфер влияния, то, скорее всего, с КНР.

4. Прав г-н Орбан и в том, что Евросоюзу необходима новая Стратегия собственной безопасности и речь идёт как минимум о двух основных составляющих: военной и энергетической.

"В военном плане, – поясняет эксперт, – оказалось, что страны ЕС и их армии не готовы к более-менее продолжительной войне (более 3 месяцев). Саму Европу на уровне её элит первоначально захлестнула волна люмпен-пацифизма, и только после 2-х месяцев войны в Украине началось более-менее серьёзное движение европейских лидеров, парламентов и правительств от слов к делу в части поставок вооружения и боеприпасов".

Но, акцентирует Александр Вербицкий, премьер-министр Венгрии, зная о том, что война в Украине отодвинула на задний план принятие Стратегии безопасности ЕС с возможным созданием сил быстрого реагирования (рассмотрение Концепции планировалось весной этого года), говорит о том, что Украине не нужно поставлять технику и боеприпасы, а вместо этого – "мирить" её с Россией с помощью США.

И вот тут, уверен эксперт, показана вся суть политической игры господина Орбана:

– остаться в хороших отношениях с Россией и получать от неё энергоносители,

– "помочь" некоторым странам ЕС, которые не желают противостояния с РФ,

– остаться хорошим для США,

– получить максимум преференций от ЕС (начиная от усиления военного компонента, заканчивая переносом для Венгрии сроков наступления энергетических санкций ЕС по отношению к РФ).

"Не странно, что заявление прозвучало именно в середине лета, когда правительства готовятся к отопительному сезону и принимают решения, которые сегодня (например, в Германии) можно назвать антикризисными. Наряду с РФ газом Европу будут снабжать и страны Ближнего Востока и Северного региона Европы, но в большем объёме и происходит поиск собственных резервов (от расконсервации угольных ТЭЦ, до запланированного снижения температуры внутри помещений социальной инфраструктуры до +19С). Вопрос прост: "Как ЕС переживёт зиму?". И внятного ответа на него пока нет. Мы, в Украине, такого вопроса себе не задаем, потому, что у нас война. Собственно, такого вопроса мы не задавали никогда – и дело не в каком-то уповании на "авось". У нас всегда хватало газа, но не хватало политической воли его вернуть в страну. Этой зимой правительству, возможно, придется заняться и этим", – отмечает Александр Вербицкий.

По его мнению, заявления Орбана – это, прежде всего, приглашение к диалогу. Аналогичные, напоминает эксперт, поступают постоянно из соседней с нами Беларуси.

"Разница заключается в том, что Венгрия нам не угрожает нападением, а также – что с её территории нас не атакуют вражеские самолеты и ракеты. Но суть остается такой же – "Обращайтесь к Западу, пусть начинает договариваться с Россией". Под Западом понимаются США, а России, как и Беларуси, теперь нужна безопасность, такая же, как и Венгрии", – поясняет эксперт.

Украина с подобными заявлениями ничего поделать не может, уверен он. Потому что у каждой страны – свои национальные интересны, свое видение ситуации.

"Да, было бы хорошо, если бы Венгрия помогала нам также, как например Польша. Но этого нет и не предвидится по разным причинам. Некоторые из них я назвал, но далеко не все. Следует понимать, что Россия (как и ранее СССР, правопреемницей которого она себя определила) долго занималась вхождением во все круги истеблишмента Европы. И в экономику каждой конкретной страны, не говоря уже о "древних" связях коммунистических и экономических элит в рамках СЭВ и МРКД (мирового рабочего и коммунистического движения), когда работала кооперация и интеграция экономик и практически открыто выделялись средства из бюджета СССР на поддержку братских коммунистических и социал-демократических партий. Нужно внимательно смотреть на ситуацию в ЕС, которая постоянно изменяется, – призывает Александр Вербицкий. – Прежде всего, важна позиция лидеров стран ЕС – президента Франции и канцлера Германии, который заявил о том, что необходимо изменение процедуры принятия решений в рамках ЕС в экстремальных условиях – с правом преодоления вето какой-то из стран ЕС. Не о Венгрии ли он думал?".

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