Резолюция Европарламента в отношении РФ: придет ли конец российской агрессии

Депутаты Европарламента на пленарном заседании 29 апреля приняли довольно резкую резолюцию по поводу России. Документ, в частности, осуждает действия РФ в отношении Чехии (высылка дипломатов на фоне российского следа в подрыве складов с боеприпасами) и Украины (скопление войск на границе и не только), а также лишение свободы российского оппозиционера Алексея Навального. Европарламентарии призвали остановить "Северный поток-2", а в случае вооруженного вторжения РФ на территорию Украины – исключить Россию из платежной системы SWIFT, а также заморозить все европейские активы близких к российской власти олигархов и их семей. Охладит ли это пыл России? Действительно ли Европа готова дать жесткий ответ на всё чаще переходящие грани дозволенного выходки Кремля? Эти вопросы портал "Комментарии" решил задать экспертам.

Резолюция Европы в отношении РФ - фото из открытых источников

"МИД России давно не обращает внимания на подобного рода резолюции"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко обращает внимание, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

"Они являются пустым по своей сути документом, — подчеркивает эксперт. — МИД России давно не обращает внимания на подобного рода резолюции, поскольку понимает: Европарламент не имеет влияния ни на SWIFT, ни на замораживание активов, ни тем более на остановку "Северного потока-2". Данный документ отражает только настроения в европейском политикуме, но абсолютно не является срезом мнений тех, кто принимают реальные решения".

Именно поэтому реакция России более чем спокойная, подчеркивает Константин Бондаренко.

"Это точно не остановит агрессивные действия России"

Политолог Виктор Таран подчеркивает важность понимания, как работает система Европейского союза. Там есть орган исполнительный – Европейская Комиссия (ЕК) и рекомендательный – Европейский Парламент (ЕП). И последний, как в данном случае, лишь рекомендует, а ЕК решает, воплощать рекомендации в жизнь или нет.

"Понимая этот алгоритм, можно понять, что мы имеем, по сути, политическое, хоть и довольно консолидированное решение (за проголосовали 569 из 682 присутствующих европарламентариев) в поддержку Украины и с осуждением российской агрессии. Но не более того. Потому что немало членов ЕК, как показали результаты независимых расследований, коррумпированы РФ. И вряд ли решаться воплощать данную резолюцию в жизнь. Так что данное заявлением можем рассматривать как выражение серьезной общественной поддержки нашей страны со стороны большинства представителей общественной мысли Европы. Но это точно не остановит агрессивные действия России. Строительство того же "Северного потока-2" давно можно было прекратить. Но на то нет политической воли у тех, кто принимает в Евросоюзе реальные решения", — поясняет политолог.

Виктор Таран уверен, что Украина должна приветствовать такую резолюцию. Но помнить, что защитит нас от российской агрессии не она, а мощь наших вооруженных сил. Ее и надо укреплять, в том числе модернизируя вооружение.

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