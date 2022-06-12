РФ доигралась: в Европарламенте заявили – Украине нужно предоставить ядерные боеголовки

Своим полномасштабным вторжением в Украину Россия окончательно перешла все "красные линии", разрушив все те договорённости, которые существовали ранее. В частности, Россия прекратила быть гарантом тех доверенностей, которые были прописаны в Будапештском меморандуме. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "Эспрессо" заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

Европарламент. Фото из открытых источников

Депутат высказал мнение, что после преступных действий руководства РФ у Запада развязаны руки, ведь не он сделал первый шаг к конфронтации. Теперь Запада имеет полное право на безвозмездной основе передать Украине ядерные боеголовки, что может помочь украинскому народу для защиты своей территориальной целостности.

Радослав Сикорский отметил, на Западе никто не забыл, что до 1994 года Украина имела ядерные боеголовки, но, подписав Будапештский меморандум, Киев добровольно отдал свой ядерный потенциал. Взамен он получил гарантии того, что страны-подписанты не только не нападут на Украину, но и будут гарантировать ее территориальную целостность.

"РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость", – высказал евродепутат.

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