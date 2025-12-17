Риски для Киева увеличились: что теперь говорят в ЕС о репарационном кредите для Украины

Европейский Союз не будет настаивать на репарационном кредите для Украины на саммите лидеров 18 декабря, если Бельгия выступит против. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Европейского совета Антониу Коста.

Репарационный кредит. Фото: из открытых источников

"Мы не будем голосовать против Бельгии", — цитирует президента Европейского совета Антониу Косту издание Euractiv.

СМИ отмечает, Коста, как и представители большинства стран, поддерживает вариант с предоставлением кредита в размере 210 млрд евро за счет российских активов, замороженных в Европе. Для одобрения плана требуются голоса 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, но он может быть политически разрушителен, если его попытаются реализовать вопреки возражениям Бельгии.

Президент Евросовета все же выражает надежду, что удастся убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера пересмотреть свою позицию, и пытается предложить ему выход из сложной ситуации. По его словам, ЕС выслушал и полностью понял правовые и технические вопросы, поднятые Бельгией.

Он обратил внимание, что у правительства Вевера есть гарантии членов ЕС, а это означает, что страна не останется одна перед финансовыми и правовыми последствиями перед Россией.

"Если нам нужно будет произвести эти выплаты, все страны внесут свой вклад в виде этих гарантий, чтобы заверить, что мы заплатим, если это будет необходимо", — акцентировал Коста.

