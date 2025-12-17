logo

BTC/USD

86933

ETH/USD

2926.98

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Риски для Киева увеличились: что теперь говорят в ЕС о репарационном кредите для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Риски для Киева увеличились: что теперь говорят в ЕС о репарационном кредите для Украины

ЕС внезапно "ослабил хватку" в отношении репарационного кредита для Украины

17 декабря 2025, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз не будет настаивать на репарационном кредите для Украины на саммите лидеров 18 декабря, если Бельгия выступит против. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Европейского совета Антониу Коста.

Риски для Киева увеличились: что теперь говорят в ЕС о репарационном кредите для Украины

Репарационный кредит. Фото: из открытых источников

"Мы не будем голосовать против Бельгии", — цитирует президента Европейского совета Антониу Косту издание Euractiv.

СМИ отмечает, Коста, как и представители большинства стран, поддерживает вариант с предоставлением кредита в размере 210 млрд евро за счет российских активов, замороженных в Европе. Для одобрения плана требуются голоса 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, но он может быть политически разрушителен, если его попытаются реализовать вопреки возражениям Бельгии.

Президент Евросовета все же выражает надежду, что удастся убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера пересмотреть свою позицию, и пытается предложить ему выход из сложной ситуации. По его словам, ЕС выслушал и полностью понял правовые и технические вопросы, поднятые Бельгией.

Он обратил внимание, что у правительства Вевера есть гарантии членов ЕС, а это означает, что страна не останется одна перед финансовыми и правовыми последствиями перед Россией.

"Если нам нужно будет произвести эти выплаты, все страны внесут свой вклад в виде этих гарантий, чтобы заверить, что мы заплатим, если это будет необходимо", — акцентировал Коста.

Читайте также на портале "Комментарии" — США совместно с европейскими партнерами подготовили проекты двух документов, в которых изложен комплексный план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times", со ссылкой на источники.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/news/eu-wont-force-belgium-to-accept-ukraine-reparations-loan-costa-says/
Теги:

Новости

Все новости