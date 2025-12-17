Ризики для Києва збільшилися: що тепер говорять у ЄС про репараційний кредит для України

Європейський Союз не наполягатиме на репараційному кредиті для України на саміті лідерів 18 грудня, якщо Бельгія виступить проти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Європейської ради Антоніу Коста.

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

"Ми не голосуватимемо проти Бельгії", — цитує президента Європейської ради Антоніу Косту видання Euractiv.

ЗМІ зазначає, що Коста, як і представники більшості країн, підтримує варіант з наданням кредиту в розмірі 210 млрд євро за рахунок російських активів, заморожених в Європі. Для схвалення плану потрібні голоси 15 країн, які представляють 65% населення ЄС, але він може бути політично руйнівним, якщо його спробують реалізувати всупереч запереченням Бельгії.

Президент Євроради все ж таки висловлює сподівання, що вдасться переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера переглянути свою позицію, і намагається запропонувати йому вихід зі складної ситуації. За його словами, ЄС вислухав і повністю зрозумів правові та технічні питання, порушені Бельгією.

Він звернув увагу, що уряд Вевера має гарантії членів ЄС, а це означає, що країна не залишиться сама перед фінансовими та правовими наслідками перед Росією.

"Якщо нам потрібно буде зробити ці виплати, всі країни зроблять свій внесок у вигляді цих гарантій, щоб запевнити, що ми заплатимо, якщо це буде необхідно", — наголосив Коста.

