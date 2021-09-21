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Путина просят ответить за сбитый Боинг МН17: подробности

Родственники погибших хотят, чтобы Путин взял на себя ответственность за сбитый малазийский Боинг

сегодня, 19:14
Автор:

Антон Рудак

Голландец Йос Джаннотен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на себя ответственность за сбитый Боинг в 2014 в небе над Донбассом. Об этом сообщает корреспондет агенства "Укринформ".

Путина просят ответить за сбитый Боинг МН17: подробности

Сбитый Боинг, фото с открытых источников

Йос из-за авиакатастрофы потерял свою дочь. Сегодня он пришел на судебные слушания по делу МН17 в комплекс "Схипхолл". Там призвал Путина перестать отрицать факт, что именно Россия причастна к авиакатастрофе.

"Я не понимаю, как в России могут работать целые группы людей, чтобы скрыть это страшное преступление. В частности, такие люди, как Путин и Лавров. Я хотел бы спросить у Путина, помнит ли он, что большая часть "Курска" была поднята нидерландцами, как после разговора с родственниками подводников согласился, чтобы нидерландские компании подняли тела членов экипажа "Курска". Понимает ли он, что родственники МН17 также ищут правды. Пусть Путин скажет, что это была ошибка, пусть скажет что-то и перестанет отрицать очевидное", — сказал Йос Джаннотен.

Погибшей дочери голландца было 26 лет. На борту с ней был ее парень Эрик. О ее смерти Йос узнал из новостей по телевидению. Он рассказывает, что ее тело было обгоревшим насколько, что Йоса попросили на него не смотреть. Сейчас Йос обьединился с другими родственниками трагедии и пробует делать все возможное, чтобы об этом помнили. 

В суде слово дали 11 родственникам погибших. Следующее заседание пройдет 23 сентября. 

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Нидерланды подают иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее роль в крушении малайзийского пассажирского самолета Боинг-777 рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Политолог, социолог Владимир Воля считает, что в этой ситуации Нидерланды действуют в интересах своих граждан, чтобы получить компенсацию за сбитый "Боинг". Политический эксперт Дмитрий Воронков предполагает, что в самих Нидерландах есть политический спрос на повышение рейтинга власти. И руководство страны хочет продемонстрировать гражданам, что вопрос трагедии рейса МН17 оно не упускает из внимания.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3319501-delo-mn17-rodstvenniki-pogibsih-na-sude-obratilis-k-putinu.html
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