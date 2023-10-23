Россия будет поставлять дополнительный газ двум странам: одна из них в ЕС

Российский "Газпром" будет поставлять дополнительный газ в Венгрию и Китай, заявил директор российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава "Газпрома" Алексей Миллер. Фото из открытых источников

Согласно заявлению главы правления "Газпрома" Алексея Миллера Венгрия будет получать дополнительные поставки российского газа. В настоящее время известно, что Венгрия в этом году уже получила дополнительные поставки в объеме 1,3 млрд куб/м газа.

"У нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", – заявил Миллер.

Кроме Венгрии, дополнительные объемы газа также будут идти в Китай. Пока известно, что на китайский рынок было отправлено дополнительно более 600 млн куб/м газа.

Заявление главы правления "Газпрома" прозвучало после недавнего визита премьер-министра Венгрии в Китай, где Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что согласно контрактам Венгрия может откладывать свои платежи за российский газ, значительно выросший в цене с начала вторжения России в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии рассказали, кто еще в ЕС имеет такую же позицию как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по отношению к Украине. Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова выразила свое разочарование венгерским политиком.

Также "Комментарии" писали об американском философе и профессоре Стэнфордского университета Фрэнсисе Фукуяме, который подверг критике Венгрию и заявил, что такая страна не должна быть частью Европейского Союза. Кроме того, Фукуяма объяснил, чем Украина лучше Венгрии.