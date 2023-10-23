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Россия будет поставлять дополнительный газ двум странам: одна из них в ЕС

Венгрия будет получать дополнительный газ из России на период предстоящей зимы.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Российский "Газпром" будет поставлять дополнительный газ в Венгрию и Китай, заявил директор российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия будет поставлять дополнительный газ двум странам: одна из них в ЕС

Глава "Газпрома" Алексей Миллер. Фото из открытых источников

Согласно заявлению главы правления "Газпрома" Алексея Миллера Венгрия будет получать дополнительные поставки российского газа. В настоящее время известно, что Венгрия в этом году уже получила дополнительные поставки в объеме 1,3 млрд куб/м газа.


"У нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", – заявил Миллер.

Кроме Венгрии, дополнительные объемы газа также будут идти в Китай. Пока известно, что на китайский рынок было отправлено дополнительно более 600 млн куб/м газа.

Заявление главы правления "Газпрома" прозвучало после недавнего визита премьер-министра Венгрии в Китай, где Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что согласно контрактам Венгрия может откладывать свои платежи за российский газ, значительно выросший в цене с начала вторжения России в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии рассказали, кто еще в ЕС имеет такую же позицию как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по отношению к Украине. Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова выразила свое разочарование венгерским политиком.

Также "Комментарии" писали об американском философе и профессоре Стэнфордского университета Фрэнсисе Фукуяме, который подверг критике Венгрию и заявил, что такая страна не должна быть частью Европейского Союза. Кроме того, Фукуяма объяснил, чем Украина лучше Венгрии.



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Источник: https://tass.ru/ekonomika/19085199
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