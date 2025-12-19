"Россия должна заплатить": в ЕС сказали, что будет с активами РФ

Европейский Союз в перспективе все же использует замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины, даже несмотря на отсутствие окончательного консенсуса среди лидеров блока на последнем саммите.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Фото: из открытых источников

Об этом заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в комментарии Politico.

Вебер подчеркнул, что в ЕС не отказываются от намерения использовать замороженные средства России в пользу Украины. По его словам, эти ресурсы могут быть направлены как на компенсацию ущерба, нанесенного агрессией РФ, так и на погашение финансовых обязательств Евросоюза перед Украиной по предоставленным кредитам.

В то же время, во время последнего саммита ЕС не удалось достичь согласия по этому вопросу. В частности Бельгия, на территории которой сосредоточена значительная часть замороженных российских активов, не поддержала их использование для финансирования военных нужд.

В результате лидеры согласились только на запасной вариант — механизм совместных долговых обязательств ЕС, который будет реализовываться без участия Венгрии, Словакии и Чехии.

"В конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине", — подчеркнул Вебер.

Он также подверг резкой критике идею США направить часть замороженных активов на реализацию американского плана восстановления, назвав такое предложение неприемлемым для Европы.

Отдельно лидер ЕНП поддержал канцлера Германии Фридриха Мерца, активно продвигавшего инициативу предоставления Украине кредитов под гарантии российских активов. Вебер назвал эти действия проявлением политического лидерства и отметил, что такая идея получила положительную оценку среди европейских партнеров.

"В результате российские активы все еще остаются на столе", – отметил Вебер.

К слову, Европейская народная партия является самой большой политической силой в ЕС правоцентристского толка. Сейчас она имеет многочисленное представительство в Европейском парламенте и значительное влияние в Европейском совете. Среди ее членов — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и ряд еврокомиссаров.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский Союз впервые примет непосредственное участие в мирных консультациях по Украине, которые запланированы на ближайшие выходные с участием представителей администрации президента США Дональда Трампа, а также украинской и российской сторон.