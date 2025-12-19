«Росія має заплатити»: у ЄС сказали, що буде з активами РФ

Європейський Союз у перспективі все ж використає заморожені російські активи для фінансування військових потреб України, навіть попри відсутність остаточного консенсусу серед лідерів блоку на останньому саміті.

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив очільник Європейської народної партії Манфред Вебер у коментарі Politico.

Вебер наголосив, що в ЄС не відмовляються від наміру використати заморожені кошти Росії на користь України. За його словами, ці ресурси можуть бути спрямовані як на компенсацію збитків, завданих агресією РФ, так і на погашення фінансових зобов’язань Євросоюзу перед Україною за наданими кредитами.

Водночас під час останнього саміту ЄС не вдалося досягти згоди щодо цього питання. Зокрема, Бельгія, на території якої зосереджена значна частина заморожених російських активів, не підтримала їх використання для фінансування воєнних потреб.

У результаті лідери погодилися лише на запасний варіант — механізм спільних боргових зобов’язань ЄС, який реалізовуватиметься без участі Угорщини, Словаччини та Чехії.

"Зрештою, Росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні", — підкреслив Вебер.

Він також різко розкритикував ідею США спрямувати частину заморожених активів на реалізацію американського плану відбудови, назвавши таку пропозицію неприйнятною для Європи.

Окремо лідер ЄНП підтримав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який активно просував ініціативу надання Україні кредитів під гарантії російських активів. Вебер назвав ці дії проявом політичного лідерства та зазначив, що така ідея загалом отримала позитивну оцінку серед європейських партнерів.

"У результаті російські активи все ще залишаються на столі", — зазначив Вебер.

До слова, Європейська народна партія є найбільшою політичною силою в ЄС правоцентристського спрямування. Зараз вона має найчисельніше представництво в Європейському парламенті та значний вплив у Європейській раді. Серед її членів — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та низка єврокомісарів.

Як повідомляв портал "Коментарі", Європейський Союз уперше візьме безпосередню участь у мирних консультаціях щодо України, які заплановані на найближчі вихідні за участю представників адміністрації президента США Дональда Трампа, а також української й російської сторін.