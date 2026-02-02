Россия нагло соврала: в ЕС сделали громкое заявление о перемирии

Несмотря на заявления путинский чиновников об энергетическом перемирии, атаки по всей Украине продолжаются. От ударов российских беспилотников продолжают страдать украинская критическая инфраструктура и погибать мирные украинцы. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в Facebook.

Катарина Матернова. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что никакого перемирия не существует на практике. Посол подчеркнула, что РФ не придерживается договоренностей. Военные путинского режима продолжают вести себя безнаканазнно.

Матернова отметила, что только в течение ночи оккупанты атаковали Украину 90 ударными дронами. В частности, в Днепре зафиксированы попадания в частный дом, в результате чего погибли два человека, а в Конотопе Сумской области пострадала железнодорожная инфраструктура.

"Это так выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака — еще одно доказательство, что Россия не уважает договоренности", — возмутилась Матернова.

Посол добавила, что многие многоэтажки в Киеве до сих пор остаются без отопления после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Она напомнила, что многие украинцы сейчас живут с многочасовыми отключениями света.

