logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Росія нахабно збрехала: у ЄС зробили гучну заяву про перемир'я
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія нахабно збрехала: у ЄС зробили гучну заяву про перемир'я

У ЄС кажуть, що окупанти атакують Україну, незважаючи на обіцяне перемир'я

2 лютого 2026, 08:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на заяви путінських чиновників про енергетичне перемир'я, атаки по всій Україні продовжуються. Від ударів російських безпілотників продовжують страждати українська критична інфраструктура та гинути мирні українці. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у Facebook.

Росія нахабно збрехала: у ЄС зробили гучну заяву про перемир'я

Катаріна Матернова. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначила, що жодного перемир'я не існує на практиці. Посол наголосила, що РФ не дотримується домовленостей. Військові путінського режиму продовжують поводитись безнаканазно.

Матернова зазначила, що лише упродовж ночі окупанти атакували Україну 90 ударними дронами. Зокрема, у Дніпрі зафіксовано потрапляння до приватного будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей, а у Конотопі Сумської області постраждала залізнична інфраструктура.

"Це так виглядає перемир'я? Вибухи, які загинули цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака — ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", — обурилася Матернова.

Посол додала, що багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Вона нагадала, що багато українців зараз живуть із багатогодинними відключеннями світла.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про "енергетичне перемир'я" в Україні. Протягом одного тижня Україна та Росія мають припинити атаки на міста та критичну інфраструктуру один одного. Подробиці невідомі, окрім заяви Трампа про те, що він попросив Путіна "не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І той погодився це зробити". Кремль вустами речника Путіна вже відповів, що Москва погодилася припинити удари по енергетиці України до 1 лютого, реагуючи на прохання Трампа. Чи дотримуватиметься РФ такого перемир'я? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/25525063017164270
Теги:

Новини

Всі новини