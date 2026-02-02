Росія нахабно збрехала: у ЄС зробили гучну заяву про перемир'я

Незважаючи на заяви путінських чиновників про енергетичне перемир'я, атаки по всій Україні продовжуються. Від ударів російських безпілотників продовжують страждати українська критична інфраструктура та гинути мирні українці. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у Facebook.

Катаріна Матернова. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначила, що жодного перемир'я не існує на практиці. Посол наголосила, що РФ не дотримується домовленостей. Військові путінського режиму продовжують поводитись безнаканазно.

Матернова зазначила, що лише упродовж ночі окупанти атакували Україну 90 ударними дронами. Зокрема, у Дніпрі зафіксовано потрапляння до приватного будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей, а у Конотопі Сумської області постраждала залізнична інфраструктура.

"Це так виглядає перемир'я? Вибухи, які загинули цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака — ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", — обурилася Матернова.

Посол додала, що багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Вона нагадала, що багато українців зараз живуть із багатогодинними відключеннями світла.

