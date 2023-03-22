Россия навсегда останется важной частью Европы: в Австрии вдруг вспомнили о российский культуре

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Кравцев Сергей
Австрия является одной из стран Европейского Союза, но при этом пытается время от времени делать весьма настораживающие заявления. Так министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что Россия навсегда останется важной частью Европы и этому якобы не помешают противоположные мнения, которые высказываются в некоторых кругах европейского сообщества. Ранее Австрия также не стала поддерживать решение ЕС о предоставлении Украине оружия для защиты от российской агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Австрия. Фото: ru.depositphotos.com
Несмотря на то, что Кремль не прекращает войну против Украины, а, наоборот, усиливает эскалацию, Александр Шелленберг заявил, что заблуждаются те политики, которые считают, что уже скоро придет то время, чтоб Россия исчезнет, развалится. Австрийский дипломат уверен, что ничего такого не произойдет, как не произойдет ничего и с российской культурой, которая имеет большое значение для общественной жизни европейцев.
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В этом контексте Шелленберг упомянул вклад российских деятелей культуры Достоевского и Чайковского, который навсегда останется с Европой, а также перечислил другие "преимущества" РФ.
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