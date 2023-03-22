Россия навсегда останется важной частью Европы: в Австрии вдруг вспомнили о российский культуре

Австрия является одной из стран Европейского Союза, но при этом пытается время от времени делать весьма настораживающие заявления. Так министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что Россия навсегда останется важной частью Европы и этому якобы не помешают противоположные мнения, которые высказываются в некоторых кругах европейского сообщества. Ранее Австрия также не стала поддерживать решение ЕС о предоставлении Украине оружия для защиты от российской агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Австрия. Фото: ru.depositphotos.com

Несмотря на то, что Кремль не прекращает войну против Украины, а, наоборот, усиливает эскалацию, Александр Шелленберг заявил, что заблуждаются те политики, которые считают, что уже скоро придет то время, чтоб Россия исчезнет, развалится. Австрийский дипломат уверен, что ничего такого не произойдет, как не произойдет ничего и с российской культурой, которая имеет большое значение для общественной жизни европейцев.

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"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, — это заблуждение", — сказал министр.

В этом контексте Шелленберг упомянул вклад российских деятелей культуры Достоевского и Чайковского, который навсегда останется с Европой, а также перечислил другие "преимущества" РФ.

"Она (Ред. – Россия) и дальше будет оставаться нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире", — высказался Шелленберг.

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