Россия потеряла свой шанс: президент Эстонии призвал поставить Путина на колени

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что у России был шанс измениться в 90-х годах, однако теперь режим Путина нужно "поставить на колени". Кроме того, Карис считает, что даже смещение российского диктатора Путина не сразу изменит Россию.



Президент Эстонии Алар Карис. Фото из открытых источников

В интервью финскому изданию Yle Алар Карис отметил, что Запад должен усилить давление на Россию. По его словам, это будет побуждать обычных россиян к каким-либо действиям и противостоянию режиму в РФ.

"Возможно, нам придется претерпеть еще многих российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить", — говорит Карис о возможности изменений в РФ.

По словам президента Эстонии, настоящие мирные переговоры для окончания войны в Украине могут начаться только в том случае, если Запад прижмет Путина.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине", – объясняет Карис.

Также Карис прокомментировал возможность отправить эстонских военных в Украину. По его словам, президент не решает этот вопрос, ведь этим занимается парламент страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России бурно отреагировали на заявления президента Эстонии поставить их страну на колени, в том числе и российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин пытается помешать премьеру Эстонии Каи Каллас стать новым генсеком НАТО и сменить на этом посту Йенса Столтенберга. Россия объявила эстонского политика в розыск, чем уменьшила ее шансы получить должность, ведь некоторые европейские лидеры воспринимают ее слишком "антироссийской" для руководства НАТО.