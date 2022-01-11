РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить: политологи спрогнозировали ход переговоров Россия-НАТО

Россия не хочет срывать переговоры с НАТО, фото из открытых источников

В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение о возможной военной экспансии России, почему НАТО подтвердило свои позиции по ультиматуму Кремля и чего ждать от переговоров Россия-НАТО.



Владимир Лупаций, политический эксперт, говорит, что для полного понимания ситуации с ротацией войск России у границы следует прислушаться к экспертам, которые разбираются в военном деле.

"Если послушать военных экспертов, то, думаю, что эти факторы (возможность наступления – ред.) могут быть очень разными. Условно говоря, момент, когда Россия примет решение о вторжении, он может быть и незаметен. Все эти шаги, которые мы наблюдаем , это всего-навсего демонстрация российской стратегической культуры, которая продолжает обещания Владимира Путина "повышать градус", — говорит эксперт.

По его словам, сейчас мы видим "игру мышцами" с обеих сторон. Каждая из них заявила о "коридоре своих возможностей и допусков". Поэтому сами переговоры ведутся в рамках директив, полученных делегациями США и России.



Политолог Петр Олещук говорит, что Россия продолжает дипломатическую игру и привычным образом поднимает ставки.

"Самое главное, что США подтвердили позицию, которую высказывали ранее. Позиция озвучивалась неоднократно со стороны НАТО и США и заключается в том, что вопросы расширения или нерасширения НАТО на восток могут решать только члены Альянса и претенденты, желающие вступить в НАТО. Другого они(представители НАТО — ред.) и сказать не могут, потому что это было бы нарушение уставных документов, нарушение идеологии безопасности в Европе. На самом деле Россия выдвинула абсолютно неприемлемые требования, которые выполнены быть не могут", — отметил эксперт.

Политолог не считает, что Россия хочет сорвать таким образом переговоры, потому что она добивалась несколько лет их проведения. Скорее всего, еще будет продолжение. О широкомасштабных решениях сейчас не будут заявлять, хотя стороны могут демонстрировать поиск точек соприкосновения, например, говорить об ограничениях в размещении стратегических вооружений.



Как сообщал портал "Комментарии", эксперт говорит, что зарубежные политики опасаются применения ядерного оружия со стороны России.

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