logo

BTC/USD

41721.76

ETH/USD

3128.48

LTC/USD

128.75

USD/UAH

27.70

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить: политологи спрогнозировали ход переговоров Россия-НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить: политологи спрогнозировали ход переговоров Россия-НАТО

Переговоры Россия-НАТО о ситуации с безопасностью в Европе будут проходить в рамках полученных делегациями директив

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить: политологи спрогнозировали ход переговоров Россия-НАТО

Россия не хочет срывать переговоры с НАТО, фото из открытых источников

В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение о возможной военной экспансии России, почему НАТО подтвердило свои позиции по ультиматуму Кремля и чего ждать от переговоров Россия-НАТО.

Владимир Лупаций, политический эксперт, говорит, что для полного понимания ситуации с ротацией войск России у границы следует прислушаться к экспертам, которые разбираются в военном деле.

"Если послушать военных экспертов, то, думаю, что эти факторы (возможность наступления – ред.) могут быть очень разными. Условно говоря, момент, когда Россия примет решение о вторжении, он может быть и незаметен. Все эти шаги, которые мы наблюдаем , это всего-навсего демонстрация российской стратегической культуры, которая продолжает обещания Владимира Путина "повышать градус", — говорит эксперт.

По его словам, сейчас мы видим "игру мышцами" с обеих сторон. Каждая из них заявила о "коридоре своих возможностей и допусков". Поэтому сами переговоры ведутся в рамках директив, полученных делегациями США и России.

Политолог Петр Олещук говорит, что Россия продолжает дипломатическую игру и привычным образом поднимает ставки.

"Самое главное, что США подтвердили позицию, которую высказывали ранее. Позиция озвучивалась неоднократно со стороны НАТО и США и заключается в том, что вопросы расширения или нерасширения НАТО на восток могут решать только члены Альянса и претенденты, желающие вступить в НАТО. Другого они(представители НАТО — ред.) и сказать не могут, потому что это было бы нарушение уставных документов, нарушение идеологии безопасности в Европе. На самом деле Россия выдвинула абсолютно неприемлемые требования, которые выполнены быть не могут", — отметил эксперт.

Политолог не считает, что Россия хочет сорвать таким образом переговоры, потому что она добивалась несколько лет их проведения. Скорее всего, еще будет продолжение. О широкомасштабных решениях сейчас не будут заявлять, хотя стороны могут демонстрировать поиск точек соприкосновения, например, говорить об ограничениях в размещении стратегических вооружений.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт говорит, что зарубежные политики опасаются применения ядерного оружия со стороны России.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sCwiBuhrbos
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!