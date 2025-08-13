logo

BTC/USD

119019

ETH/USD

4631.68

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Россия выиграла эту войну: в ЕС шокировали новым заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия выиграла эту войну: в ЕС шокировали новым заявлением

Виктор Орбан не считает, что война в Украине с неопределенным исходом

13 августа 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне потенциальной встречи американского лидера Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что "Россия выиграла" войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбан сделал в интервью венгерским СМИ.

Россия выиграла эту войну: в ЕС шокировали новым заявлением

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом Виктор Орбан стал единственным лидером Европейского Союза, не поддержавшим совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" войну в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – заявил политик.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Орбан объяснил свою позицию, почему отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Орбан сделал в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине, Европе и среди американских союзников Киева растет беспокойство относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом сообщает "The Wall Street Journal".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости