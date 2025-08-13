Россия выиграла эту войну: в ЕС шокировали новым заявлением

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне потенциальной встречи американского лидера Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что "Россия выиграла" войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбан сделал в интервью венгерским СМИ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом Виктор Орбан стал единственным лидером Европейского Союза, не поддержавшим совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" войну в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – заявил политик.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

