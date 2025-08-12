В ЕС заговорили о саммите с Россией

Рубрики
Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил свою позицию, почему отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Орбан сделал в соцсети Х.
ЕС и Россия. Фото: из открытых источников
Во-первых, акцентировал венгерский лидер, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.
Во-вторых, Виктор Орбан считает, что уже сам факт отсутствия ЕС на этом саммите является "печальным", а давать советы или требования в такой ситуации — только ухудшит положение.
Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.
Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.