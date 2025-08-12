В ЕС заговорили о саммите с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил свою позицию, почему отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Орбан сделал в соцсети Х.

Во-первых, акцентировал венгерский лидер, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.

Во-вторых, Виктор Орбан считает, что уже сам факт отсутствия ЕС на этом саммите является "печальным", а давать советы или требования в такой ситуации — только ухудшит положение.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, — это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", — высказался Виктор Орбан.

Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.

"Единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру!", — написал венгерский премьер.

Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.

"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", — говорится в заявлении.



