Россия заплатит: ЕС готовит жесткие шаги за удар по Киевщине

Европейский Союз принял решение направить Украине еще 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов с замороженных российских активов. Средства будут использованы для укрепления обороноспособности страны и повышения ее устойчивости на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам руководителя Еврокомиссии, решение было принято после очередной серии массированных российских атак по гражданской инфраструктуре Украины. Она подчеркнула, что Москва должна нести финансовую ответственность за причиненные разрушения, а доходы от заблокированных российских активов становятся инструментом такой ответственности.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не намерена оставлять без последствий преступления России и будет продолжать использовать доступные финансовые механизмы для поддержки Украины. По ее словам, каждый новый удар лишь усиливает решимость европейских партнеров помогать Киеву.

Премьер-министр Сергей Корецкий подтвердил, что выделенные средства уже направляются Украине. Он отметил, что финансирование позволит усилить оборонный потенциал государства, а также повысить его способность противостоять новым угрозам.

По словам главы украинского правительства, ответом на российский террор должно стать дальнейшее укрепление украинской армии и государства. Он также поблагодарил страны Европейского Союза за последовательную позицию и подчеркнул, что решение Брюсселя является важным сигналом неизменной поддержки Украины.

Использование доходов от замороженных российских активов остается одним из ключевых инструментов международной помощи Киеву и одновременно усиливает давление на Кремль, демонстрируя, что последствия войны будут иметь не только политическую, но и финансовую цену.

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