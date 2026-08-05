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Росія заплатить: ЄС готує жорсткі кроки за удар по Київщині

Після нової хвилі російських ударів Брюссель спрямовує мільярдну допомогу на зміцнення української оборони та обіцяє змусити Москву платити за руйнування

5 серпня 2026, 12:28
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Кравцев Сергей

Європейський Союз ухвалив рішення направити Україні ще 1,4 мільярди євро, отриманих від доходів із заморожених російських активів. Кошти будуть використані для зміцнення обороноздатності країни і підвищення її стійкості на тлі російської агресії, що триває. Про це йдеться у спільній заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Росія заплатить: ЄС готує жорсткі кроки за удар по Київщині

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами керівника Єврокомісії, рішення було ухвалено після чергової серії масованих російських атак щодо цивільної інфраструктури України. Вона наголосила, що Москва має нести фінансову відповідальність за заподіяні руйнування, а доходи від заблокованих російських активів стають інструментом такої відповідальності.

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа не має наміру залишати без наслідків злочини Росії і продовжуватиме використовувати доступні фінансові механізми для підтримки України. За її словами, кожен новий удар лише посилює рішучість європейських партнерів допомагати Києву.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький підтвердив, що виділені кошти вже надсилаються Україні. Він зазначив, що фінансування дозволить посилити оборонний потенціал держави, а також підвищити її здатність протистояти новим загрозам.

За словами глави українського уряду, відповіддю на російський терор має стати подальше зміцнення української армії та держави. Він також подякував країнам Європейського Союзу за послідовну позицію та наголосив, що рішення Брюсселя є важливим сигналом незмінної підтримки України.

Використання доходів від заморожених російських активів залишається одним із ключових інструментів міжнародної допомоги Києву і одночасно посилює тиск на Кремль, демонструючи, що наслідки війни матимуть не лише політичну, а й фінансову ціну.

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Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2084915907915137343
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