Российская нефть беспрепятственно пошла в ЕС: в Фицо поразили заявлением

Поставка российской нефти в Словакию из-за приостановленного почти на три месяца нефтепровода "Дружба" вновь возобновилась в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на словацкие источники.

Министр экономики Словакии Денис Саков подтвердил, что процесс приема нефти сейчас происходит в соответствии с заранее согласованным графиком. По ее словам, поставки вернулись в штатный режим без существенных сбоев.

Как отмечают медиа, соответствующий технический план должен быть передан украинской стороной оператору словацкого нефтетранзита "Транспетрол" еще 22 апреля, что явилось важным этапом в возобновлении работы маршрута.

Ранее стало известно, что Венгрия также подтвердила возобновление транзита российской нефти через Дружбу. Возобновление поставок энергоносителя рассматривалось Будапештом и Братиславой как одно из условий поддержки решения Европейского Союза по финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро.

Параллельно в ЕС стартовала письменная процедура согласования этого кредитного пакета, которая должна завершиться 23 апреля. В рамках такого же процесса рассматривается и принятие 20-го пакета санкций против России. Его ранее не удалось утвердить из-за позиции Венгрии и Словакии.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал продвижение европейских решений, отметив важность скорейшего выполнения достигнутых договоренностей по финансовой поддержке и санкционному давлению на Россию.

