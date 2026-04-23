Російська нафта безперешкодно пішла до ЄС: у Фіцо вразили заявою

Постачання російської нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба", яке було призупинене майже на три місяці, знову відновилося в ніч на 23 квітня. Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на словацькі джерела.

Фото: з відкритих джерел

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова підтвердила, що процес прийому нафти наразі відбувається відповідно до заздалегідь узгодженого графіка. За її словами, постачання повернулося до штатного режиму без суттєвих збоїв.

Як зазначають медіа, відповідний технічний план мав бути переданий українською стороною оператору словацького нафтотранзиту "Транспетрол" ще 22 квітня, що стало важливим етапом у відновленні роботи маршруту.

Раніше стало відомо, що Угорщина також підтвердила поновлення транзиту російської нафти через "Дружбу". Відновлення поставок енергоносія розглядалося Будапештом і Братиславою як одна з умов підтримки рішення Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні в розмірі 90 млрд євро.

Паралельно в ЄС стартувала письмова процедура погодження цього кредитного пакета, яка має завершитися 23 квітня. У межах того ж процесу розглядається й ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії. Його раніше не вдалося затвердити через позицію Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський привітав просування європейських рішень, наголосивши на важливості якнайшвидшого виконання досягнутих домовленостей щодо фінансової підтримки та санкційного тиску на Росію.

