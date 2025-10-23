Российские деньги для Украины: в ЕС выступили с категорическим ультиматумом в Киев

Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС относительно "репарационного кредита" для Украины, который планируется профинансировать за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер в ходе общения с журналистами перед саммитом лидеров Евросоюза 23 октября.

Фото: из открытых источников

" Мы должны действовать взвешенно, чтобы заморозка российских активов не обернулась против нас самих " , — подчеркнул глава правительства.

По словам де Вевера, Бельгия выдвинула три ключевых требования, без выполнения которых не поддержит решение.

Во-первых, Брюссель настаивает на равном распределении юридических рисков между всеми странами-членами ЕС, поскольку основная часть замороженных российских средств находится именно в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.

Во-вторых, правительство Бельгии хочет получить четкие гарантии на случай, если эти средства придется вернуть.

Кроме того, Брюссель ожидает, что другие страны, где также размещены российские активы, будут действовать синхронно во избежание односторонних рисков.

" Если только Бельгия испытывает последствия из-за ответа России — это будет несправедливо " , — заметил премьер.

Де Вевер подчеркнул, что в случае невыполнения этих условий Бельгия воспользуется всеми возможными инструментами, чтобы заблокировать решение.

Премьер также предостерег, что поспешные действия ЕС могут создать опасный юридический прецедент, а Москва может ответить конфискацией имущества европейских компаний.

" Если мы принимаем беспрецедентные решения, то должны сначала иметь надежную юридическую основу " , — подчеркнул он.

По мнению бельгийского лидера, неосторожные шаги могут только помочь Путину, если Россия в ответ найдет способ компенсировать потери за счет европейских активов.

