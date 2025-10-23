Російські гроші для України: у ЄС виступили з категоричним ультиматумом до Києва

Бельгія пригрозила заблокувати рішення ЄС щодо “репараційного кредиту” для України, який планують профінансувати за рахунок заморожених російських активів. Про це заявив прем’єр-міністр країни Барт де Вевер під час спілкування з журналістами перед самітом лідерів Євросоюзу 23 жовтня.

"Ми повинні діяти виважено, аби замороження російських активів не обернулося проти нас самих", — наголосив очільник уряду.

За словами де Вевера, Бельгія висунула три ключові вимоги, без виконання яких не підтримає рішення.

По-перше, Брюссель наполягає на рівному розподілі юридичних ризиків між усіма країнами-членами ЄС, оскільки основна частина заморожених російських коштів зберігається саме в бельгійській фінансовій установі Euroclear.

По-друге, уряд Бельгії хоче отримати чіткі гарантії на випадок, якщо ці кошти доведеться повернути.

Крім того, Брюссель очікує, що інші країни, де також розміщені російські активи, діятимуть синхронно, аби уникнути односторонніх ризиків.

"Якщо лише Бельгія зазнає наслідків через відповідь Росії — це буде несправедливо", — зауважив прем’єр.

Де Вевер підкреслив, що у разі невиконання цих умов Бельгія скористається всіма можливими інструментами, щоб заблокувати рішення.

Прем’єр також застеріг, що поспішні дії ЄС можуть створити небезпечний юридичний прецедент, а Москва може відповісти конфіскацією майна європейських компаній.

"Якщо ми ухвалюємо безпрецедентні рішення, то повинні спочатку мати надійну юридичну основу", — наголосив він.

На думку бельгійського лідера, необережні кроки можуть лише допомогти Путіну, якщо Росія у відповідь знайде спосіб компенсувати втрати за рахунок європейських активів.

Як вже писали "Коментарі", посилення української армії можливе завдяки збільшенню кількості вмотивованих новобранців, вважає пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Хомінський. Про це він розповів у коментарі для Еспресо.