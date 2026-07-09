Европейский Союз пересмотрел первоначальный проект новых визовых ограничений для граждан России после замечаний Франции и Италии. Вместо полного запрета для всех, кто имеет отношение к российской армии, новые правила будут касаться только военнослужащих и ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Euronews.

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Ожидается, что эти изменения войдут в 21 пакет санкций ЕС, который страны-члены планируют утвердить до середины июля.

Первоначальное предложение Еврокомиссии предусматривало отказ в визах всем лицам, связанным с российскими вооруженными силами, включая административный и логистический персонал. Однако после переговоров документ существенно скорректировались.

Франция и Италия подчеркнули, что вопрос выдачи виз относится к миграционной политике, а не к санкционному механизму. Кроме того, именно эти страны оформляют большую часть шенгенских виз для граждан РФ. Дополнительным аргументом стала обязательная военная служба в России, из-за чего автоматическое применение ограничений ко всем военнообязанным может создать юридические затруднения.

Обновленная редакция также расширяет список исключений. Если ранее право на получение визы предполагалось только для российских диссидентов или военных-дезертиров, то теперь разрешения могут выдаваться также по гуманитарным соображениям, в интересах отдельного государства ЕС или для выполнения международных обязательств.

В таких случаях виза будет действовать только на территории выдавшей ее страны без автоматического права передвижения по другим государствам Шенгенской зоны.

Несмотря на достигнутый компромисс, окончательного решения еще нет. Часть стран ЕС выступает за более жесткие ограничения, считая российских участников войны потенциальной угрозой безопасности Евросоюза. Одновременно продолжаются дискуссии о механизмах проверки причастности заявителей к боевым действиям и ответственности консульств за выполнение новых правил.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина за последний год значительно укрепила свои позиции не только на поле боя, но и в политической и экономической сферах. Такую оценку дала министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Радио Свобода, отметив, что именно это создает предпосылки для справедливого завершения войны.