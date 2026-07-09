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Російські війська стануть бажаними гостями у ЄС: нове рішення шокує кожного

Європейський Союз скоригував пропозицію щодо візового режиму для громадян РФ після зауважень з боку Франції та Італії

9 липня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Європейський Союз переглянув початковий проєкт нових візових обмежень для громадян Росії після зауважень Франції та Італії. Замість повної заборони для всіх, хто має стосунок до російської армії, нові правила стосуватимуться лише військовослужбовців і ветеранів, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Euronews.

Російські війська стануть бажаними гостями у ЄС: нове рішення шокує кожного

Фото: з відкритих джерел

Очікується, що ці зміни увійдуть до 21-го пакета санкцій ЄС, який країни-члени планують затвердити до середини липня.

Первинна пропозиція Єврокомісії передбачала відмову у візах усім особам, пов'язаним із російськими збройними силами, включно з адміністративним і логістичним персоналом. Однак після переговорів документ суттєво скоригували.

Франція та Італія наголосили, що питання видачі віз належить до міграційної політики, а не санкційного механізму. Крім того, саме ці країни оформлюють значну частину шенгенських віз для громадян РФ. Додатковим аргументом стала обов'язкова військова служба в Росії, через що автоматичне застосування обмежень до всіх військовозобов'язаних може створити юридичні труднощі. 

Оновлена редакція також розширює перелік винятків. Якщо раніше право на отримання візи передбачалося лише для російських дисидентів або військових-дезертирів, то тепер дозволи можуть видаватися також із гуманітарних міркувань, в інтересах окремої держави ЄС або для виконання міжнародних зобов'язань.

У таких випадках віза діятиме лише на території країни, яка її видала, без автоматичного права пересування іншими державами Шенгенської зони.

Попри досягнутий компроміс, остаточного рішення ще немає. Частина країн ЄС виступає за жорсткіші обмеження, вважаючи російських учасників війни потенційною загрозою для безпеки Євросоюзу. Одночасно тривають дискусії щодо механізмів перевірки причетності заявників до бойових дій та відповідальності консульств за виконання нових правил.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна за останній рік значно зміцнила свої позиції не лише на полі бою, а й у політичній та економічній сферах. Таку оцінку дала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Радіо Свобода, наголосивши, що саме це створює передумови для справедливого завершення війни.



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