Российских студентов в Европе постигло страшное наказание: причина удивит

Окружной суд финской провинции Кайнуу вынес обвинительный приговор в отношении еще двух граждан России, признанных виновными в нарушении санкций Европейского Союза, введенных против РФ. Об этом сообщило финское общественное вещание Yle 28 января.

Фото: из открытых источников

Один из осужденных – студент 1998 года рождения – отвечал за серьезное нарушение санкционного законодательства. Ему назначили наказание в виде одного года условного лишения свободы. Другая фигурантка дела, студентка 2005 года, была признана виновной в содействии преступления и получила четыре месяца условного срока.

Следствие установило, что оба граждана РФ вместе с еще одним сообщником занимались приобретением на территории Финляндии и незаконной перевозкой в Россию товаров двойного назначения. Речь идет о продукции, которую можно использовать как в гражданских, так и военных целях. Противоправная деятельность продолжалась с 2022 по 2024 годы и проходила в городе Каяане.

Третий участник схемы – 20-летний россиянин – был осужден ранее, поскольку добровольно признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в размере одного года и двух месяцев условного лишения свободы.

По материалам дела, группа переправляла через границу дроны, портативную электронику, ноутбуки, смартфоны и лазерные дальномеры.

Ранее также сообщалось о приговоре в США пилоту, пытавшемся незаконно экспортировать самолеты для представителей российской элиты, предоставляя фальшивые данные и действуя без соответствующих лицензий.

