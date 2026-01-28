Російських студентів у Європі спіткало страшне покарання: причина здивує

Окружний суд фінської провінції Кайнуу ухвалив обвинувальний вирок щодо ще двох громадян Росії, яких визнали винними у порушенні санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти РФ. Про це повідомило фінське суспільне мовлення Yle 28 січня.

Фото: з відкритих джерел

Один із засуджених — студент 1998 року народження — відповідав за серйозне порушення санкційного законодавства. Йому призначили покарання у вигляді одного року умовного позбавлення волі. Інша фігурантка справи, студентка 2005 року народження, була визнана винною у сприянні злочину та отримала чотири місяці умовного строку.

Слідство встановило, що обидва громадяни РФ разом із ще одним спільником займалися придбанням на території Фінляндії та незаконним перевезенням до Росії товарів подвійного призначення. Йдеться про продукцію, яку можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Протиправна діяльність тривала з 2022 по 2024 роки та відбувалася у місті Каяані.

Третій учасник схеми — 20-річний росіянин — був засуджений раніше, оскільки добровільно визнав свою провину та співпрацював зі слідством. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року та двох місяців умовного позбавлення волі.

За матеріалами справи, група переправляла через кордон дрони, портативну електроніку, ноутбуки, смартфони та лазерні далекоміри.

Раніше також повідомлялося про вирок у США пілоту, який намагався незаконно експортувати літаки для представників російської еліти, надаючи фальшиві дані та діючи без відповідних ліцензій.

