Глава МИД Италии Антонио Таяни высказался за сохранение жесткой и последовательной политики Европейского Союза по энергетическому сотрудничеству с Россией. По его мнению, страны ЕС не должны возвращаться к закупке российских энергоносителей, если ранее взяли курс на отказ от них.

Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что Европа уже приняла решение сократить зависимость от российских нефти и газа, поэтому важно придерживаться избранной стратегии. По его словам, сегодня существуют надежные альтернативные источники поставок энергоресурсов, позволяющие двигаться вперед без возвращения к прежней модели сотрудничества с Москвой.

Таяни также отметил, что Италия работает над развитием атомной энергетики, рассматривая ее как один из ключевых инструментов по укреплению энергетической безопасности и снижению зависимости от ископаемых видов топлива.

По мнению главы итальянской дипломатии, последовательность санкционной и энергетической политике является важным сигналом для Кремля. Он подчеркнул, что только сохранение давления может побуждать российское руководство к переговорам. В то же время противоречивые действия Запада, когда жесткая риторика сочетается с уступками в других сферах, только создают возможности для России и дальше действовать в собственных интересах.

Поэтому, убежден Таяни, Европейский Союз должен продолжать соблюдать избранный курс и демонстрировать единство в вопросах экономического и политического давления на Москву.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска существенно усилили активность практически по всей линии фронта в зоне ответственности Группировки объединенных сил. Об этом во время эфира на "Общественном" сообщил спикер группировки Виктор Трегубов.