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Російський газ стане непотрібним: у ЄС здивували категоричрним ультиматумом щодо Путіна

Міністр наголосив, що для спонукання Путіна до переговорів необхідно зберігати тиск

23 червня 2026, 18:45
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Клименко Елена

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловився за збереження жорсткої та послідовної політики Європейського Союзу щодо енергетичної співпраці з Росією. На його переконання, країни ЄС не повинні повертатися до закупівлі російських енергоносіїв, якщо раніше взяли курс на відмову від них.

Російський газ стане непотрібним: у ЄС здивували категоричрним ультиматумом щодо Путіна

Фото: з відкритих джерел

Міністр наголосив, що Європа вже ухвалила рішення скоротити залежність від російських нафти та газу, тому важливо дотримуватися обраної стратегії. За його словами, сьогодні існують надійні альтернативні джерела постачання енергоресурсів, які дозволяють рухатися вперед без повернення до колишньої моделі співпраці з Москвою.

Таяні також зазначив, що Італія працює над розвитком атомної енергетики, розглядаючи її як один із ключових інструментів для зміцнення енергетичної безпеки та зниження залежності від викопних видів палива.

На думку очільника італійської дипломатії, послідовність у санкційній та енергетичній політиці є важливим сигналом для Кремля. Він підкреслив, що лише збереження тиску може спонукати російське керівництво до переговорів. Водночас суперечливі дії Заходу, коли жорстка риторика поєднується з поступками в інших сферах, лише створюють можливості для Росії й надалі діяти у власних інтересах.

Тому, переконаний Таяні, Європейський Союз має продовжувати дотримуватися обраного курсу та демонструвати єдність у питаннях економічного та політичного тиску на Москву.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська суттєво посилили активність практично по всій лінії фронту в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил. Про це під час ефіру на "Суспільному" повідомив речник угруповання Віктор Трегубов.



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