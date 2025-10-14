Российский газ станет ненужным в еще одной стране ЕС: это решение добьет Путина

Испанский газовый оператор Enagas заявил о готовности полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2027 года, заменив его поставками из Соединенных Штатов. Об этом сообщил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью агентству Reuters.

В рамках более широкой стратегии Европейский Союз рассматривает возможность постепенного отказа от закупки российских энергоносителей, включая нефть и газ, до января 2028 года. Среди инициатив — запрет на импорт российского СПГ, который может вступить в силу уже с 2027 года.

Эти меры призваны ограничить финансовые поступления в бюджет России, направляемые на ведение войны против Украины.

По словам Гонсало, технические возможности Enagas позволяют Испании полностью отказаться от российского СПГ в указанные сроки.

"Европа должна усилить санкционное давление на Россию", — подчеркнул он.

Руководитель компании также подчеркнул, что испанская газотранспортная система уже готова работать без участия российских энергоносителей. Операторы используют систему сертификации для контроля за источниками происхождения СПГ.

Enagas обязывает поставщиков указывать страну происхождения грузов, поступающих в испанские терминалы. Эта информация сверяется с документами и проверяется таможенными органами.

В проекте регламента ЕС предусмотрено, что импортеры должны будут заранее предоставлять доказательства происхождения газа еще до его доставки в европейские порты. Кроме того, национальные органы будут вправе потребовать дополнительные данные по контрактам на поставку.

