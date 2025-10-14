logo

BTC/USD

110980

ETH/USD

3950.16

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Российский газ станет ненужным в еще одной стране ЕС: это решение добьет Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский газ станет ненужным в еще одной стране ЕС: это решение добьет Путина

ЕС планирует постепенно отказаться от российских энергоносителей до 2028 года и может запретить импорт СПГ из РФ с 2027 года.

14 октября 2025, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Испанский газовый оператор Enagas заявил о готовности полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2027 года, заменив его поставками из Соединенных Штатов. Об этом сообщил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью агентству Reuters.

Российский газ станет ненужным в еще одной стране ЕС: это решение добьет Путина

Фото: из открытых источников

В рамках более широкой стратегии Европейский Союз рассматривает возможность постепенного отказа от закупки российских энергоносителей, включая нефть и газ, до января 2028 года. Среди инициатив — запрет на импорт российского СПГ, который может вступить в силу уже с 2027 года.

Эти меры призваны ограничить финансовые поступления в бюджет России, направляемые на ведение войны против Украины.

По словам Гонсало, технические возможности Enagas позволяют Испании полностью отказаться от российского СПГ в указанные сроки.

"Европа должна усилить санкционное давление на Россию", — подчеркнул он.

Руководитель компании также подчеркнул, что испанская газотранспортная система уже готова работать без участия российских энергоносителей. Операторы используют систему сертификации для контроля за источниками происхождения СПГ.

Enagas обязывает поставщиков указывать страну происхождения грузов, поступающих в испанские терминалы. Эта информация сверяется с документами и проверяется таможенными органами.

В проекте регламента ЕС предусмотрено, что импортеры должны будут заранее предоставлять доказательства происхождения газа еще до его доставки в европейские порты. Кроме того, национальные органы будут вправе потребовать дополнительные данные по контрактам на поставку.

Как уже писали "Комментарии", генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, не представляют непосредственной угрозы, поэтому Альянс выбирает сдержанную реакцию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости