Російський газ стане непотребом у ще одній країні ЄС: це рішення доб'є Путіна

Іспанський газовий оператор Enagas заявив про готовність повністю відмовитися від імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) до 2027 року, замінивши його поставками зі Сполучених Штатів. Про це повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв’ю агентству Reuters.

Фото: з відкритих джерел

У межах ширшої стратегії, Європейський Союз розглядає можливість поступової відмови від закупівлі російських енергоносіїв, включно з нафтою та газом, до січня 2028 року. Серед ініціатив — заборона на імпорт російського СПГ, яка може набути чинності вже з 2027 року.

Ці заходи покликані обмежити фінансові надходження до бюджету Росії, які спрямовуються на ведення війни проти України.

За словами Гонсало, технічні можливості Enagas дозволяють Іспанії повністю відмовитися від російського СПГ у вже згадані терміни.

"Європа має посилити санкційний тиск на Росію", — наголосив він.

Керівник компанії також підкреслив, що іспанська газотранспортна система вже готова працювати без участі російських енергоносіїв. Оператори користуються системою сертифікації для контролю за джерелами походження СПГ.

Enagas зобов’язує постачальників вказувати країну походження вантажів, які надходять до іспанських терміналів. Ця інформація звіряється з документами та проходить перевірки митних органів.

У проєкті регламенту ЄС передбачено, що імпортери повинні будуть заздалегідь надавати докази походження газу, ще до його доставки до європейських портів. Крім того, національні органи матимуть право вимагати додаткові дані щодо контрактів на постачання.

Як вже писали "Коментарі", генсек НАТО Марк Рютте заявив, що нині російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, не становлять безпосередньої загрози, тому Альянс обирає стриману реакцію.