Россию ожидают десятки лет рецессии: в ЕС сделали заявление

Даже, если прекратится российско-украинская война и будут сначала ослаблены, а потом и вовсе отменены западные санкции – российская экономика не сможет быстро восстановиться. Санкции против России погрузят российскую экономику в рецессию, которая будет длиться десятилетиями. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заверила, что агрессивная война России не останется безнаказанной. Также она пообещала украинцам, что "непоколебимая поддержка Украины" со стороны Запада не ослабеет.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, за последний год Украина кардинально перевернула мир и вдохновила Европу, и теперь нет никаких сомнений в том, что Европа всегда будет с украиснким народом и не откажется от поддержки украинцев с только, сколько это будет необходимо.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли убитыми почти 117 тысяч человек. Также российская армия лишилась более 3,1 тыс. танков, 6,2 тыс. других бронемашин, понесла ощутимые потери в другой технике.

На фоне тяжелых потерь и в целом неудачного хода войны Кремль анонсировал увеличение российской армии до 1,5 миллиона человек.

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