Рубио разъяснил позицию по уступках США и «красных линиях» Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что возможные уступки со стороны Вашингтона не нарушат "красные линии" Украины и не пошатнут интересы Европы. Об этом рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кая Каллас и Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Глава дипломатии ЕС ответила утвердительно, когда представители масс-медиа поинтересовались у нее, заверил ли Рубио, что США не пойдут на уступки, которые против интересов Европы и "красных линий" Украины.

"Было отмечено, что ничего об Украине без Украины, и, конечно, Украина и Европа должны соглашаться на то, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Поэтому да, он дал нам заверения относительно этого", — сказала Кая Каллас.

Это заявление Каллас прозвучало на фоне визита в Вашингтон переговорщика российского диктатора Кирилла Дмитриева.

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