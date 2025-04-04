Окружение Трампа советует не звонить Путину, пока тот не выполнит одно условие: о чем речь

Среди окружения президента США Дональда Трампа в Белом доме набирает популярности мнение, что президент США должен воздержаться от разговоров с хозяином Кремля по телефону, потому как тот продолжает откровенно рушить все планы американского лидера по прекращению огня в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Двое чиновников из администрации президента США сообщили, что близкое окружение Трампа не считает хорошей идеей звонок российскому диктатору, пока тот не обязуется прекратить огонь в войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и угрожает России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при удобном поводе, который дают США.

Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер.

Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем. Вместе с тем война страшными темпами пожирает российские ресурсы, включая боевую технику и людей.

Гарнер не исключает, что Путин действительно может верить в возможность выторговать лучшие условия окончания войны, если продолжит тянуть время и давить на Украину на фронте. Однако более важным аналитик считает, что окончание войны может поставить под угрозу власть Путина в самой России.

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