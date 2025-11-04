Румыния купила 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро

Румыния подписала соглашение с правительством Нидерландов о приобретении 18 истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon по символической цене 1 евро. Самолеты будут использоваться для подготовки пилотов в Европейском учебном центре F-16 (EFTC), в том числе украинских.

Румыния купила 18 истребителей F-16 за 1 евро. Фото из открытых источников

Как сообщил министр обороны Румынии Ионуц Мустяну, подписание контракта состоялось 3 ноября в Бухаресте. Хотя соглашение предусматривает символическую стоимость в 1 евро, государство уплатит НДС в размере 21 миллиона евро, рассчитанный из общей стоимости самолетов и логистического пакета на 100 миллионов евро.

"Это важный шаг для развития Европейского учебного центра F-16 в Фетеште, который стал региональным учебным центром для пилотов стран НАТО и партнеров. Приобретение за символическую цену — это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", — заявил Мустяну.

Самолеты разместят на 86-й авиабазе в Фетешть-Борче, где действует Европейский учебный центр F-16. Он готовит пилотов не только из Румынии, но и из стран-союзников, включая Украину. Румыния обязалась обеспечить современную инфраструктуру для обучения, проживания персонала и выделения мест для подготовки украинских летчиков.

Американская компания Lockheed Martin также участвует в проекте, предоставляя инструкторов и технический персонал.

Переданные самолеты, это бывшие истребители, ранее находившиеся на вооружении Королевских ВВС Нидерландов. Там они были полностью заменены более современными F-35, после чего нидерландская сторона согласилась передать часть F-16 Румынии для развития учебного центра.

Трехстороннее соглашение между Румынией, Нидерландами и Lockheed Martin о создании EFTC было подписано 29 августа 2023 года в Мадриде. В перспективе Румыния планирует не только продлить программу подготовки пилотов на F-16, но и создать модуль тренировок для F-35, которые страна также заказала для своих Воздушных сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит более 100 современных истребителей.

Также "Комментарии" писали, что в Румынии заявили, что не смогли сбить российский беспилотник.