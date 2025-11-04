Румунія купила 18 винищувачів F-16 у Нідерландів за 1 євро

Румунія підписала угоду з урядом Нідерландів про придбання 18 винищувачів F-16AM/BM Fighting Falcon за символічну ціну 1 євро. Літаки використовуватимуться для підготовки пілотів у Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC), зокрема й українських.

Румунія купила 18 винищувачів F-16 за 1 євро. Фото з відкритих джерел

Як повідомив міністр оборони Румунії Іонуц Мустяну, підписання контракту відбулося 3 листопада в Бухаресті. Хоча угода передбачає символічну вартість у 1 євро, держава сплатить ПДВ у розмірі 21 мільйон євро, розрахований із загальної вартості літаків та логістичного пакета на 100 мільйонів євро.

"Це важливий крок для розвитку Європейського навчального центру F-16 у Фетешті, який став регіональним навчальним центром для пілотів країн НАТО та партнерів. Придбання за символічну ціну це розумна інвестиція в навчання, співпрацю та майбутнє", — заявив Мустяну.

Літаки розмістять на 86-й авіабазі у Фетешть-Борча, де діє Європейський навчальний центр F-16. Він готує пілотів не лише з Румунії, а й із країн-союзників, включно з Україною. Румунія взяла на себе зобов’язання забезпечити сучасну інфраструктуру для навчання, проживання персоналу та виділення місць для підготовки українських льотчиків.

Американська компанія Lockheed Martin також бере участь у проєкті, надаючи інструкторів та технічний персонал.

Передані літаки, це вживані винищувачі, які раніше перебували на озброєнні Королівських ВПС Нідерландів. Там вони були повністю замінені сучаснішими F-35, після чого нідерландська сторона погодилася передати частину F-16 Румунії для розвитку навчального центру.

Тристоронню угоду між Румунією, Нідерландами та Lockheed Martin про створення EFTC було підписано 29 серпня 2023 року в Мадриді. У перспективі Румунія планує не лише продовжити програму підготовки пілотів на F-16, а й створити модуль тренувань для F-35, які країна також замовила для своїх Повітряних сил.

