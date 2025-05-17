Румыния в шаге от избрания пророссийского президента: что произошло

Явка румынской диаспоры во втором туре президентских выборов существенно выросла почти вдвое по сравнению с первым туром, сообщает HotNews.

Джордже Симион. Фото: Reuters

Отмечается, что такая активность может оказать серьезное влияние на итоги голосования.

По обновленным данным, участие румын за рубежом возросло на 86%. Наибольший прирост зафиксирован в Великобритании и Молдове . Так, в Молдове проголосовали уже 52 тыс. избирателей (против 23 тыс. в первом туре) , в Великобритании – 59 тыс. (ранее было 29 тыс.).

Напомним, в первом туре высшую поддержку получил правопопулист Джордже Симион, а вторым стал Никушор-Даниэль Дан, бывший мэр Бухареста. Поскольку ни один из них не набрал более 50%, решающий второй тур неизбежен.

Симион уже сделал ряд громких заявлений — в частности, потребовал "компенсации" за переданные Украине системы Patriot и пообещал не финансировать "ни одно государство".

Как отмечает румынский политолог Андрей Царану, в отличие от молдавской диаспоры, которая помогла Майе Санде одержать победу, румынские избиратели за границей массово голосовали за правопопулистов.

При этом, несмотря на явные опасения по поводу пророссийских намерений некоторых кандидатов, аналитики считают, что часть избирателей не воспринимает эти оговорки серьезно.

Как уже писал портал "Комментарии", по заказу кандидата в президенты Никушора Дана Институт Verifield провел опрос перед вторым туром выборов президента в Румынии. По его результатам, во втором туре президентских выборов победит лидер ультраправых Джордже Симион.