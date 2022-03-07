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Ряд стран Евросоюза отказались предоставлять Украине статус кандидата: кто протестует

Ряд стран ЕС против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление

7 марта 2022, 18:13 comments2112
Автор:

Карина Ожерельева
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Несколько государств против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломаты.

Ряд стран Евросоюза отказались предоставлять Украине статус кандидата: кто протестует

Флаг ЕС – фото из открытых источников

Германия, Нидерланды и другие государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение.

Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Государства, поддерживающие предложение предоставления Украине статуса страны-кандидата, уверены, что поддержка заявления Украины символически важна, несмотря на то, что сам процесс обретения членства действительно долог и сложен.

Президент Еврокомиссии Шарль Мишель ранее сообщил, что заявку Украины по членству в ЕС будут обсуждать в ближайшие дни.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.

Также "Комментарии" писали, что Россия постепенно увеличивает интенсивность информационно-психологических операций (ИПСО) против украинского народа, украинской армии и власти.

Читайте на портале "Комментарии": российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича.


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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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Обсуждения

Ярослав Ков

7 марта 2022, 18:43

Ярослав Ковалишин. Невже вони ще не розуміють, що якби були прийняли Україну в ЄС і НАТО, тоді коли приймали прибалтійські країни, то не було би сьогоднішньої війни.

Ярослав Ков

7 марта 2022, 18:32

Не вже вони ще не зрозуміли, шо якби були прийняли Україну в ЄС і НАТО, тоді коли приймали прибалтійські країни, то не було би сьогоднішньої війни, Їм би не потрібно тратити колосальні кошти на сьогоднішню війну. НЕ ВЖЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО?

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