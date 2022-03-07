Ряд стран Евросоюза отказались предоставлять Украине статус кандидата: кто протестует

Несколько государств против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломаты.

Флаг ЕС – фото из открытых источников

Германия, Нидерланды и другие государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение.

Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Государства, поддерживающие предложение предоставления Украине статуса страны-кандидата, уверены, что поддержка заявления Украины символически важна, несмотря на то, что сам процесс обретения членства действительно долог и сложен.

Президент Еврокомиссии Шарль Мишель ранее сообщил, что заявку Украины по членству в ЕС будут обсуждать в ближайшие дни.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.

Также "Комментарии" писали, что Россия постепенно увеличивает интенсивность информационно-психологических операций (ИПСО) против украинского народа, украинской армии и власти.

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