С чем в ЕС начнутся огромные проблемы, если Китай ограничит импорт: Reuters раскрыло детали

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Кравцев Сергей
Европейской свиноводческой отрасли грозит сценарий снижения цен и падения рентабельности, если Китай ограничит импорт из региона, заявили руководители отрасли и аналитики. Китайские компании попросили провести антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Европейского Союза, сообщили китайские СМИ, поддерживаемые государством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
ЕС и Китай. Фото: из открытых источников
Отмечается, это привело к эскалации напряженности после введения блоком антисубсидиарных пошлин на электромобили китайского производства.
Китай импортировал свинины, включая субпродукты, на 6 миллиардов долларов в 2023 году, и более половины из них поступило из ЕС, свидетельствуют данные китайской таможни. Прекращение заказов приведет к огромной потере бизнеса для мясной промышленности Европы.
Он добавил, что перебои будут ощущаться во всех цепочках поставок свинины в Европе, что приведет к снижению цен и прибыли на нежелательное поголовье, произведенное фермерами региона.
Отмечается, что Китай закупает свиное мясо, включая уши, носы и ноги, на которые у европейских покупателей нет большого спроса. Возможность экспортировать эти части животного помогает повысить стоимость всей туши, говорят аналитики.
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