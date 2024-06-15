С чем в ЕС начнутся огромные проблемы, если Китай ограничит импорт: Reuters раскрыло детали

Европейской свиноводческой отрасли грозит сценарий снижения цен и падения рентабельности, если Китай ограничит импорт из региона, заявили руководители отрасли и аналитики. Китайские компании попросили провести антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Европейского Союза, сообщили китайские СМИ, поддерживаемые государством. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, это привело к эскалации напряженности после введения блоком антисубсидиарных пошлин на электромобили китайского производства.

Китай импортировал свинины, включая субпродукты, на 6 миллиардов долларов в 2023 году, и более половины из них поступило из ЕС, свидетельствуют данные китайской таможни. Прекращение заказов приведет к огромной потере бизнеса для мясной промышленности Европы.

"Полная приостановка экспорта свинины из ЕС в Китай станет потенциально кошмарным сценарием для цепочки поставок свинины и будет иметь последствия для всего ЕС", — подчеркнул эксперт по животному белку в Rabobank Джастин Шеррард.

Он добавил, что перебои будут ощущаться во всех цепочках поставок свинины в Европе, что приведет к снижению цен и прибыли на нежелательное поголовье, произведенное фермерами региона.

Отмечается, что Китай закупает свиное мясо, включая уши, носы и ноги, на которые у европейских покупателей нет большого спроса. Возможность экспортировать эти части животного помогает повысить стоимость всей туши, говорят аналитики.

"Потребуется время, но, возможно, экспортерам ЕС удастся найти альтернативные рынки для отрубов мышечного мяса свинины, которые в настоящее время поставляются в Китай. Однако я сомневаюсь, что можно найти альтернативные рынки для экспорта "сортового мяса" свинины из ЕС, которое в настоящее время поставляется в Китай", — указывает Шеррард.

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