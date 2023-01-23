С Орбаном провели работу: Венгрия передумала блокировать новый транш военной помощи ЕС Украине

Венгрия пересмотрела свою позицию о том, чтобы блокировать седьмой транш военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Виктор Орбан. Фото: из огткрытых источников

"В итоге, сегодня Венгрия объявила во время встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи для Украины", — написал Йозвяк.

Стоит отметить, Венгрия систематически выступает против усиления антироссийских санкций, как и против увеличения пакетов военной поддержки Киеву от ЕС. Так 19 января стало известно о том, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Напомним, 17 октября 2022 года в Европейском Союзе согласовали выделение шестого транша на 500 млн евро на вооружение для Украины. Шестой транш увеличил общую помощь Евросоюза для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 млрд евро.

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Также издание "Комментарии" сообщало — председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предположил, что украинцам будет сложно изгнать россиян в 2023-м, поэтому, вероятно, война не закончится в этом году. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверяет, что решения Вашингтона и Брюсселя о новых поставках вооружения Украине "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям" на территории нашей страны. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии", спрогнозировав, как российско-украинское противостояние может развиваться дальше.





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