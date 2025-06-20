С приближением 9 июля накал между ЕС и США увеличивается: в чем причина

Европейский Союз продолжает интенсивные торговые переговоры с США в преддверии крайнего срока введения пошлин 9 июля. Блок добивается прогресса и конкретных решений. Об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, сообщает Bloomberg.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

"Мы предпочитаем найти взаимоприемлемое решение и в определенном смысле снять торговую напряженность", — отметил Домбровскис.

В то же время он предупредил, что Евросоюз "готов принять меры для защиты наших экономических интересов и нашего бизнеса, если мы не сможем найти это решение".

Домбровскис также высказался о том, что президент США Дональд Трамп намерен сохранить базовый тариф в размере 10%. Он заявил, что "так называемые взаимные тарифы" — это спекулятивные предположения, "которые не отражают текущего состояния переговоров".

Стоит отметить, в апреле 2025 года Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины практически против всех торговых партнеров США. Однако вскоре он приостановил их на 90 дней, чтобы заключить со странами индивидуальные торговые сделки.

В частности, ЕС столкнется с угрозой введения 50% пошлин почти на весь свой импорт в США, если до 9 июля не будет заключена сделка.

Важно также отметить, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что торговая сделка с ЕС, скорее всего, станет одной из последних, заключенных США.

В ответ на пошлины Трампа на металлы Евросоюз одобрил тарифы на сумму 24,1 млрд долларов американских товаров. Меры могут быть введены быстро.

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