Самолет, на котором премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС, получил серьезные повреждения и больше не может использоваться для полетов. По словам Фицо, инцидент произошел сразу после прибытия делегации в аэропорт, когда транспортное средство с трапом задело воздушное судно, повредив его настолько, что дальнейшие полеты стали невозможны.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

"Саммит в Брюсселе начался не с лучшей стороны. Самолет был поврежден транспортным средством с трапом настолько, что он больше не годен к полетам, и мы вынуждены покинуть его в аэропорту", – написал премьер-министр в социальных сетях.

Кроме технических неприятностей, Фицо выразил солидарность с президентом Сербии Александром Вучичем, отказавшим участвовать в саммите в знак протеста против, по его мнению, несправедливого отношения институтов ЕС к Сербии. Премьер Словакии подчеркнул, что Сербия является одной из наиболее подготовленных стран к членству в Евросоюзе и критиковал двойные стандарты в европейской политике.

"Европейская политика часто отличается двойными стандартами. С одной стороны, большие государства давят на Украину для ускоренного вступления в ЕС, хотя она к этому не готова; с другой стороны, Сербия сталкивается с чрезмерными требованиями и ограничениями из-за своей уверенности и стремления сохранить суверенитет", – подчеркнул Фицо.

Как уже писали "Комментарии", Украина оказалась на сложнейшем этапе своей истории, когда попытки президента США Дональда Трампа убедить российского лидера Владимира Путина приостановить войну показывают свою безрезультатность, считает оппозиционный политик и глава гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.