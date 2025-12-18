Літак, на якому прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС, отримав серйозні пошкодження та більше не може використовуватися для польотів. За словами Фіцо, інцидент стався відразу після прибуття делегації до аеропорту, коли транспортний засіб із трапом зачепив повітряне судно, пошкодивши його настільки, що подальші польоти стали неможливими.

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

"Саміт у Брюсселі розпочався не з кращого боку. Літак було пошкоджено транспортним засобом із трапом настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми змушені залишити його в аеропорту", – написав прем’єр-міністр у соціальних мережах.

Крім технічних неприємностей, Фіцо висловив солідарність із президентом Сербії Александром Вучичем, який відмовився брати участь у саміті на знак протесту проти, на його думку, несправедливого ставлення інституцій ЄС до Сербії. Прем’єр Словаччини наголосив, що Сербія є однією з найбільш підготовлених країн до членства в Євросоюзі, і критикував подвійні стандарти у європейській політиці.

"Європейська політика часто відзначається подвійними стандартами. З одного боку, великі держави тиснуть на Україну для прискореного вступу до ЄС, хоча вона до цього не готова; з іншого боку, Сербія стикається з надмірними вимогами та обмеженнями через власну впевненість і прагнення зберегти суверенітет", – підкреслив Фіцо.

