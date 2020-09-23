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Саммит ЕС отсрочен на неделю: известна причина

Мишель решил не уклоняться от рекомендуемых правил и провести установленный термин в изоляции

сегодня, 00:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Саммит совета Европы, на котором, в частности, планировалось рассмотреть вопросы с отравлением Навального и политический кризис в Беларуси, перенесен. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля - Баренд Лейтс в Twitter.

Саммит ЕС отсрочен на неделю: известна причина

Источник: azertag.az

Он информирует, что причина отсрочки столь важного мероприятия заключается в том, что глава Совета Европы помещен в карантин после контакта с  одним из сотрудников службы безопасности, чей тест на коронавирус оказался позитивным.

Таким образом саммит, намечавшийся на 24-25 сентября, перенесен на 1-2 октября.

Пресс-служба главы совета ЕС сообщает, что политик регулярно сдает тесты и еще вчера результаты были отрицательными. Тем не менее, Мишель решил не отклоняться от общих правил поведения при контакте с инфицированным на COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что главы МИД 27 стран - членов Евросоюза не смогли прийти к общему знаменателю в санкциях против официальных лиц Беларуси, поэтому он был перенесен на 24-25 сентября.


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