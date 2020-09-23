Саммит ЕС отсрочен на неделю: известна причина

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Дмитрий Симоненко
Саммит совета Европы, на котором, в частности,
планировалось рассмотреть вопросы с отравлением Навального и политический
кризис в Беларуси, перенесен. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил
представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля - Баренд Лейтс в Twitter.
Источник: azertag.az
Он информирует, что причина отсрочки столь важного
мероприятия заключается в том, что глава Совета Европы помещен в карантин после
контакта с одним из сотрудников службы
безопасности, чей тест на коронавирус оказался позитивным.
Таким образом саммит, намечавшийся на 24-25 сентября,
перенесен на 1-2 октября.
Пресс-служба главы совета ЕС сообщает, что политик регулярно
сдает тесты и еще вчера результаты были отрицательными. Тем не менее, Мишель
решил не отклоняться от общих правил поведения при контакте с инфицированным на
COVID-19.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что главы МИД 27
стран - членов Евросоюза не смогли прийти к общему знаменателю в санкциях против
официальных лиц Беларуси, поэтому он был перенесен на 24-25 сентября.
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