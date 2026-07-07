Греческие судоходные компании за последние три года получили миллиардные доходы от транспортировки российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Общий доход перевозчиков из Греции составил не менее 3,8 млрд долларов. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: из открытых источников

По информации издания, наибольшую выгоду от перевозок российского сырья получила компания Dynacom Tankers, основателем которой является греческий судоходный магнат Георгий Прокопиу. По оценкам журналистов, только эта компания заработала не менее 915 млн. долларов, что составляет почти четверть всех доходов греческих судовладельцев от транспортировки российской нефти с июля 2023 года.

Второе место по объему доходов заняла Olympic Shipping and Management, входящая в группу Onassis. Ее доходы от этого бизнеса оцениваются не менее чем в 404 млн долларов.

В число крупнейших перевозчиков также вошли афинские компании Stealth Maritime и Polembros Shipping. Каждая из них, по данным FT, получила более 200 млн. долларов благодаря транспортировке российской нефти.

Активное участие греческих судоходных компаний в перевозке российских энергоресурсов стало предметом споров между Украиной и Грецией. В 2023 году украинская сторона включила ряд греческих перевозчиков, среди которых была и Dynacom, в список так называемых "международных спонсоров войны". Однако впоследствии эти компании были исключены из списка после дипломатических консультаций и позиции правительства Греции.

В то же время формально такие перевозки не противоречат действующим международным правилам. Санкционный режим стран G7 разрешает транспортировку российской нефти при соблюдении установленного ценового потолка.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что регулярно знакомится с фотографиями из зоны боевых действий в Украине, однако признал, что такие кадры производят на него очень тяжелое впечатление. Об этом он рассказал во время официальной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.