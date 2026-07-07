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Санкції не діють: країна ЄС заробляє мільярди доларів на торгівлі з РФ

За останні три роки судноплавні компанії Греції отримали щонайменше 3,8 млрд доларів доходу від транспортування російської нафти

7 липня 2026, 17:40
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Клименко Елена

Грецькі судноплавні компанії за останні три роки отримали мільярдні прибутки від транспортування російської нафти, попри санкційний тиск Заходу. Загальний дохід перевізників із Греції сягнув щонайменше 3,8 млрд доларів. Про це повідомляє Financial Times.

Санкції не діють: країна ЄС заробляє мільярди доларів на торгівлі з РФ

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, найбільшу вигоду від перевезень російської сировини отримала компанія Dynacom Tankers, засновником якої є грецький судноплавний магнат Георгій Прокопіу. За оцінками журналістів, лише ця компанія заробила не менше 915 млн доларів, що становить майже чверть усіх доходів грецьких судновласників від транспортування російської нафти з липня 2023 року.

Друге місце за обсягом прибутків посіла Olympic Shipping and Management, яка входить до групи Onassis. Її доходи від цього бізнесу оцінюються щонайменше у 404 млн доларів. 

До переліку найбільших перевізників також увійшли афінські компанії Stealth Maritime та Polembros Shipping. Кожна з них, за даними FT, отримала понад 200 млн доларів завдяки транспортуванню російської нафти.

Активна участь грецьких судноплавних компаній у перевезенні російських енергоресурсів стала предметом суперечок між Україною та Грецією. У 2023 році українська сторона включила низку грецьких перевізників, серед яких була й Dynacom, до переліку так званих "міжнародних спонсорів війни". Проте згодом ці компанії виключили зі списку після дипломатичних консультацій і позиції уряду Греції.

Водночас формально такі перевезення не суперечать чинним міжнародним правилам. Санкційний режим країн G7 дозволяє транспортування російської нафти за умови дотримання встановленої цінової стелі.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що регулярно ознайомлюється з фотографіями із зони бойових дій в Україні, однак визнав, що такі кадри справляють на нього надзвичайно важке враження. Про це він розповів під час офіційної зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.



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